Pit Stop coffeeshop Terapkan Sistem Self Service

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Beberapa waktu belakangan ini, tentu kita familiar dengan istilah self service.

Self Service yakni sistem di tempat usaha yang memungkinkan pelanggannya mendapatkan barang maupun jasa tanpa bantuan staf.

Hal ini diusung oleh Pit Stop coffeeshop yang terletak di Jl Sungai Saddang, Makassar, Jumat (4/6/2021).

Mulai dari proses pemilihan produk hingga transaksi dilakukan sendiri oleh pelanggan.

Pit Stop coffeeshop memberikan langkah sistem Take Away atau Take & Go dimana sistem kerjanya adalah tamu pesan menu di kasir kemudian langsung bayar di kasir saat itu juga.

Dan apabila pelanggan ingin menikmati pesanannya di kafe ini, para pelanggan dapat membuang sisa cup atau gelas yang sudah digunakan di tempat yang sudah disediakan.

Sehingga staf dapat langsung membersihkan meja yang telah digunakan.

Sistem self service sudah banyak diterapkan di negara-negara seperti Jerman, Jepang, dan Singapura. Sementara di Indonesia, penerapan sistem ini masih terbilang jarang.

Pemilik sekaligus pengelola, Ismail Basri, Jumat (4/6/2021) menuturkan sesuai dengan konsep yang diusung, Self Service salah satu nilai plusnya adalah lebih aman dari penyebaran virus Covid-19.

"Itu karena kami berlakukan gelas takeaway sehingga pelanggan tidak perlu khawatir," ujarnya.

Menurutnya, pelayanan seperti ini kerap kali membuat sebagian orang merasa lebih nyaman.

Itu karena pelanggan terutama kaum milenial lebih bebas untuk melayani diri sendiri sesuai dengan porsi kenyamanan masing-masing.

"Tentunya juga harus sesuai dengan standar pelayanan yang kami berlakukan," ujarnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur.com, Sanovra JR