Promo Terbaru Alfamart Kamis 3 Juni 2021, Minyak Goreng, Sabun Mandi dan Susu Anak Lebih Murah

TRIBUN-TIMUR.COM - Promo Alfamart hari ini ada lagi.

Buruan cari kebutuhan kamu di Promo Alfamart Kamis 3 Juni 2021.

Ada apa saja di Promo Alfamart terbaru?

Cek Katalog Promo Alfamart Hari ini

1. Beli Royale by So Klin Sunny Day & Sweet Floral

Beli Royale by So Klin Sweet Floral dan Sunny Day di Alfamart terdekat untuk bisa dapatkan hadiah menarik.

Mulai dari 1 buah iPhone 12 Mini, voucher Alfamart senilai total Rp25.000.000 untuk 100 orang pemenang, dan 100 hampers Royale by So Klin.

Caranya mudah banget:

1. Follow Instagram @royalebysoklin. Upload fotomu di IG Feed dengan Royale by So Klin Sunny Day atau Sweet Floral, serta bukti struk pembelanjaan di Alfamart. Share di caption, kenapa temanmu harus membeli produk Royale by So Klin Sweet Floral atau Sunny Day

2. Tag dan mention @royalebysoklin & @alfamart, serta ajak 3 teman untuk membeli Royale by So Klin Sweet Floral atau Sunny Day