Harga Komoditas Pangan Naik Sejak Akhir Mei, Cabai dan Beras Paling Tinggi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejak akhir bulan Mei 2021, hampir semua komoditas pangan di Makassar mengalami kenaikan.

Sementara harga cabai dan beras tercatat mengalami kenaikan paling tinggi.

Harga cabai rawit hijau tembus Rp 42.950 per-kilogram (kg) atau naik Rp 2.550 per kg.

Sementara, harga beras kualitas bawah 1, naik Rp 400 per kg atau 3,74 persen menjadi Rp11.100 per kg.

Begitu pula harga beras kualitas super 1 yang naik Rp400 per kg menjadi Rp13.450 per kg.

Hal ini tercatat pada data data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHP) Nasional.

Komoditas lainnya yang naik cukup tinggi, yaitu bawang merah ukuran sedang, sebesar Rp850 per kg menjadi Rp33.700 per kg.

Dan bawang putih ukuran sedang Rp800 per kg menjadi Rp31.200 per kg.

Kemudian, harga daging sapi naik sedikit 0,5 persen, atau Rp600 menjadi Rp120 ribu per kg, dan daging ayam ras segar naik 2,02 persen atau Rp750 per kg menjadi Rp37.800 per kg.

Lalu daging kualitas 1 naik 0,43 persen atau Rp550 per kg menjadi Rp128.400 per kg.