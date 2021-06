VIRAL Pria Berkumis Minta Indonesia Kirim Kuntilanak ke India untuk Usir Covid-19

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebuah cuitan unik disebut dari India mulai viral di media sosial.

Cuitan lucu tersebut berasal dari akun @ixavieruncle.

Pria berkumis yang disebut berasal dari India tersebut mencuit kalimat minta tolong ke Indonesia untuk dikirimkan hantu Kuntilanak.

Seleb twitter yang terkenal dengan cuitan-cuitan satire ini mengaku merasa lelah dengan penanganan Covid-19 di India, sehingga ia menuliskan kalimat kocak seperti itu.

Hantu kuntilanak diminta supaya usir virus corona atau Covid-19 di negara itu.

"Indonesians , please release your Kuntilanak and all kinds of ghost to my country. Paman is too tired of the government,"

Sontak banyak netizen mengomentari postingan lucu tersebut.

Ada yang menyebut hantu Kuntilanak bukanlah makhluk gaib terkuat dan disarankan untuk minta Nyi Roro Kidul.

"Hey uncle Kuntilanak in Indonesia is not too strong, usually just cries like a baby if you want we can send a stronger one like Nyi Roro Kidul and all his troops, how about that?" cuit @majeliskucing.

"Sorry, our pocong is busy," tulis netizen.