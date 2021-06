Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unhas Angkatan 2018 Bakal Gelar Webinar Digital Marketing 101

Mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi Unhas Angkatan 2018 akan menggelar Webinar Marketing 101: Get Yourself Ready Into The Full Digital Era pada 12-13 Juni 2021.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin (Unhas) angkatan 2018 akan menggelar Webinar Marketing 101: Get Yourself Ready Into The Full Digital Era.

Event ini akan dilaksanakan pada 12-13 Juni 2021 melalui aplikasi Zoom.

Marketing 101 merupakan Event Webinar yang berbentuk bootcamp dengan mengangkat tema besar Digital Marketing.

Adapun materi yang akan dibahas yakni Introduction to Digital Marketing Channel, Corporate VS Startup, Going Deep Into SEO World dan terakhir How To Being Creative With Your Content.

Keempat materi tersebut akan dibawakan oleh pemateri-pemateri muda yang ahli di bidang marketing dan berasal dari perusahaan ternama di Indonesia.

Ketua Panitia Pelaksana, Nurin Nashafati menjelaskan bahwa tujuan event Marketing 101 adalah untuk memberikan pemahaman terhadap peserta mengenai digital marketing.

Baik secara lebih dalam dan mendetail dengan proses interaktif yang memberi pengalaman berbeda bagi para peserta.

Event ini, kata dia juga bertujuan untuk menjadi wadah bagi para pemateri dalam berbagi ilmu serta sharing pengalaman.

“Event Marketing 101 merupakan wadah bagi para peserta dan pemateri dalam berbagi ilmu, tips dan trik yang baik dalam menjalankan digital marketing serta sharing pengalaman selama bekerja di perusahaan masing-masing," jelas Nurin via rilis yang diterima tribun-timur.com, Selasa (1/6/2021).

Sementara itu, Dosen Penanggungjawab Mata kuliah Event Management II, Muh Akbar berharap melalui Event Marketing 101, mahasiswa mampu menerapkan teori-teori yang telah didapatkan menjadi sebuah karya nyata.

“Harapan kami selaku dosen pengampuh mata kuliah, mahasiswa menerapkan atau mempraktikkan teori yang telah didapatkan ke dalam bentuk karya nyata," harapnya.

"Seperti event sesuai dengan standar pengelolaan suatu event, mulai dari perencanaan proposal, pelaksanaan hingga sampai ke tahap evaluasi," sambungnya.

Rencananya Event Marketing 101 akan dibuka langsung oleh Ketua Departemen Ilmu Komunikasi Unhas Sudirman Karnay dan Dosen Penanggung Jawab Mata kuliah Event Management II Muh Akbar.

Informasi lebih lanjut mengenai Event Marketing 101 dapat diakses melalui Instagram @mudaberkarya.production.(*)