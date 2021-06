Kronologi Bocah Laki-laki Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Grand Waterboom Batangase

TRIBUNMAROS.COM,MAROS - Kolam renang Grand Waterboom Batangase, di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kembali menelan korban jiwa.

Seorang anak berjenis kelamin Laki-laki (7) warga Makassar ditemukan tewas tenggelam di salah satu kolam yang berada di area kawasan Grand Waterboom, Senin (31/05/21) malam.

General Manager Grand town Waterboom Batangase Musliadi Saguni saat dikonfirmasi media memilih bungkam dan tak memberikan jawaban apapun.

Sementara itu Kapolsek Mandai AKP Ismail saat dikonfirmasi membenarkan terjadinya peristiwa orang tenggelam yang terjadi di wahana Kolam bermain grand Waterboom Batangase.

"Memang benar ada orang tenggelam di wahana kolam grand Waterboom, saat ini anggota kami sudah melakukan olah TKP dan sekarang mereka menuju rumah duka di wilayah Sudiang Makassar," singkat Kapolsek Mandai AKP Ismail, Senin malam

Kejadian tersebut bermula saat Fahmi bersama keluarganya berkunjung ke wahana Kolam Grand Water Boom, Grandmall Maros pukul 13.00 Wita.

Pada pukul 14.00 Wita, keluarga tak melihat keberadaan Fahmi dan mencoba berpencar untuk mencarinya.

Selama sejam, pencarian keluarga tak membuahkan hasil.

Kemuadian pihak keluarga melaporkannya kepada Pihak Pengelola Wahana Kolam.

Pengelola kemudian menyebarkan pengumuman panggilan, untuk mencari Fahmi.

Tak mendapatkan jawaban, pihak pengelola kemudian melakukan penyisiran pada pukul 16.30 Wita.

Fahmi akhirnya berhasil ditemukan malam hari pukul 18.30 Wita.

Ia ditemukan di kolam wibit yang memiliki kedalaman hingga 2 meter.

Atas persetujuan keluarga, jenazah Fahmi dibawa pulang ke rumahnya do Komp. Cacat Veteran BTN Pepabri Blok C No. 47, Sudiang, Biringkanaya, Makassar. (*)