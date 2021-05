2 Dekade Fakultas Farmasi UMI, Ada Workshop hingga Konferensi Internasional

Dekan Fakultas Farmasi UMI Rachman Kosman saat memberi sambutan pada Celebration The 2nd Decade Faculty Of Pharmacy UMI, Senin (31/5/2021).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejak didirikan September 2001 lalu, kini Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia (UMI) sudah memasuki dua dekade.

Sebagai bentuk syukur atas eksistensi dan kontribusi Farmasi selama dua dekade dalam dunia pendidikan, Fakultas Farmasi UMI menggelar Celebration The 2nd Decade Faculty Of Pharmacy UMI, Senin (31/5/2021).

Acara tersebut dirangkaikan dengan beberapa kegiatan.

Seperti workshop dan diskusi ilmiah, pengabdian pada masyarakat, serta temu alumni dan kegiatan kemahasiswaan.

Kegiatan ini dibuka Wakil Rektor II UMI, Prof Salim Basalamah.

Ia memberi selamat dan semangat pada sivitas akademika Fakultas Farmasi UMI.

"Semoga ke depan terus berinovasi dan tentunya mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi," katanya via rilis yang diterima tribun-timur.com.

Acara puncak dari kegiatan perayaan ini dalam bentuk Konferensi International yang akan menghadirkan pembicara dari beberapa negara.

Tema yang diangkat 'Reflecting On 20 Years Of Existence And Contribution Of Pharmacy UMI'.

Ketua panitia kegiatan ini, Aktsar Roskiana Ahmad mengatakan kegiatan ini juga akan menjadi International konferensi pertama yang akan digelar oleh Farmasi UMI.

Selain itu, konferensi ini juga akan berkolaborasi dengan salah satu mitra international.

"Yaitu Faculty Of Pharmacy Cyberjaya University sebagai salah satu aplikasi dari kerja sama international antara FF UMI dan Cyberjaya University, Malaysia," katanya.

Ia berharap, kegiatan ini akan membuka peluang kerja sama dengan beberapa stakeholder lainnya.

"Baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan juga dapat mempererat silaturahmi antara civitas akademika FF UMI dan alumni," tambahnya.(*)