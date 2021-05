Biodata & Profil Cinta Laura, Kesaksian Sahabat Lihat Si Cantik Hidup Hemat Demi Bantu Orang Miskin

TRIBUN-TIMUR.COM - Bisa nyanyi, akting, cerdas dan memiliki talenta lainnya sangat menggambarkan sosok Cinta Laura aktris blasteran Jerman yang multitalenta.

Yap, Cinta Laura baru saja ungkapkan fakta terbaru tentang dirinya melalui kanal Youtube Gritte Agatha.

Saat itu, Cinta sedang bermain Google Fact dan Gritte langsung menanyakan tentang alasannya berhemat.

Mengejutkan, Cinta memberikan jawaban bijaknya yang membuat warganet kagum.

"Kenapa aku hemat banget karena gini, aku dari kecil diajari untuk ngelihat semuanya dari perspektif yang luas," ungkap Cinta.

"Bukan berarti aku enggak suka barang-barang bagus ya, aku guilty (merasa bersalah) kalau membeli sesuatu yang baru atau mahal," lanjutnya.

Menurutnya, daripada membelanjakan barang mewah yang mahal, akan lebih baik jika membantu orang lain yang membutuhkan.

"Aku mikirnya gini misalnya tas branded harganya Rp30 juta. Imagine (bayangkan) berapa keluarga atau anak yang bisa aku sekolahin," kata Cinta.

"Atau kasih makan dengan uang Rp 30 juta dan aku pakai uang Rp 30 juta buat beli tas, it's not worth it (itu tidak sepadan)," pungkasnya.