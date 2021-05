FOTO: Asmo Sulsel Resmi Luncurkan All New CB150R Streetfire

TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA JR

Manajemen Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo) selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon resmi meluncurkan naked sport All New CB150R Streetfire yang berlangsung di Karma Cafe and Lounge, Jl Hertasning, Sabtu (2952021). Mulai hari ini varian terbaru Honda telah resmi mengaspal di Kota Daeng. Hadir dengan desain baru serta semakin massive dan agresif layaknya motor big bike yang dipasarkan dengan harga On The Road (OTR) Makassar Rp 30.220.000. Turut hadir pada press conference ini Kepala Wilayah Astra Motor Sulsel, Thamsir Sutrisno. Marekting Manager Asmol Sulsel area Sulsel dan Sulbar, Gangga Nanda Adi, HC3 Manager Ermy Malik dan TSD Nindyatama serta Konten Kreator Tumming Abu. TRIBUN TIMURSANOVRA JR