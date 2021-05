Final Liga Champions Man City vs Chelsea, Anggota DPRD Bone Wahyu Yakin Chelsea Unggul 2-1

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG - Laga final Liga Champions mempertemukan Manchester City vs Chelsea pada Sabtu (29/5/2021) waktu setempat atau Minggu (30/5/2021) pukul 02.00 WIB.

Duel all England final yang mempertemukan The Citizens vs The Blues dihelat di Stadion do Dragao kandang FC Porto.

Suporter Chelsea asal Bone, Muhammad Wahyu yakin skuad Chelsea bakal mengangkat trofi Liga Champions.

"Prediksi skor 2-1 untung kemenangan Chelsea atas Manchester City," katanya Sabtu (29/5/2021).

Gol kemenangan Chelsea dicetak oleh Hakim Ziyech dan Mason Mount.

Sementara, satu gol Manchester City dicetak, Riyad Mahrez.

Menurut anggota DPRD Bone ini, Chelsea layak keluar sebagai juara karena tampil luar biasa di Liga Champions.

Terlepas dari pergantian pelatih di tengah jalan, dari Frank Lampard ke Thomas Tuchel.

"Meski ada pergantian pelatih, skuad Chelsea tetap solid. Ini tida lepas dari semangat para pemain muda dan pengalaman pemain senior," katanya.

"Keseimbangan tim menjadi kunci sehingga mencapai final," ucap legislator Partai Demokrat Bone ini.