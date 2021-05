Usai Diserang oleh Tentara Israel, Amerika Datang Tawarkan Bantuan untuk Rakyat Palestina

Pertemuan pertama Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken (kiri) dan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas (kanan) menyusul gencatan senjata Israel-Hamas, pada Selasa (25/5/2021).

TRIBUNTIMUR.COM - Pemerintah Amerika Serikat menjanjikan bantuan dalam jumlah cukup besar untuk membangun kembali Gaza yang porak-poranda dihantam roket Israel.

Jumlah bantuan yang dijanjikan Amerika Serikat yakni sekitar 75 juta dollar atau sekitar Rp 1 triliun.

Bantuan tersebut akan diberikan untuk memulihkan ekonomi rakyat Palestina setelah 11 hari mengalami serangan bertubi-tubi dari militer Israel.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyampaikan janji dana bantuan Palestina tersebut dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah di Tepi Barat yang diduduki, pada hari pertama kunjungannya ke wilayah itu pada Selasa (25/5/2021).

AS juga menjanjikan 5,5 juta dollar AS (sekitar Rp 78,8 miliar) dalam "bantuan bencana segera" untuk Gaza dan sekitar 32 juta dollar AS (sekitar Rp 458,3 miliar) disalurkan kepada badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

"Kami akan memberitahu Kongres tentang niat kami untuk memberikan 75 juta dollar AS untuk menambah bantuan pembangunan dan ekonomi Palestina 2021," ujar Blinken dalam jumpa pers yang dilansir dari Al Jazeera pada Selasa (25/5/2021).

AS berusaha membangun perjanjian gencatan senjata awal yang mengakhiri eskalasi kekerasan yang mematikan antara Israel-Hamas, yang dimulai pada 10 Mei.

Serangan Israel di Gaza menewaskan sedikitnya 248 warga Palestina, termasuk 66 anak-anak, dan melukai hampir 2.000 lainnya.

Sedangkan, di Israel sedikitnya 12 orang tewas, termasuk 2 anak oleh roket yang ditembakkan oleh Hamas dan kelompok bersenjata lainnya dari Gaza.

“Kami menyambut baik gencatan senjata yang terus berlanjut, tapi itu tidak cukup. Kita harus membangun gencatan senjata dan mencoba untuk bergerak ke arah yang benar-benar positif," kata Blinken setelah pertemuannya dengan Abbas.