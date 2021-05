Ternyata Kata OK Sudah Populer Sejak Tahun 1830, Berawal dari Kesalahan Ejaan

Ilustrasi OK

Kata 'OK' hampir setiap hari diucapkan.

Bahkan kata 'OK' sudah populer mulai dari kalangan anak-anak hingga orangtua.

Walaupun sebagian diantara mereka tak mengerti arti 'OK'. Namun kata 'OK' merupakan bentuk persetujuan.

Meski sudah menjadi bahasa sehari-hari, tak semua orang mengetahui asal mula atau arti kata "OK" yang sesungguhnya.

Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata OK adalah singkatan dari "oll korrect", bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk "all correct".

Itulah mengapa, kata OK sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja.

Kata OK pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu, sebagai contoh:

KY untuk "Know Yuse" atau "No Use"

NC untuk "Nuff Ced" atau "Enough Said"

OW untuk "Oll Wright" atau "All Right"