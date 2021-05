Gojek dan Tokopedia Hadirkan Waktu Indonesia Belanja Selama 7 Hari

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gojek dan Tokopedia berkolaborasi meluncurkan Waktu Indonesia Belanja atau WIB Spesial Kolaborasi Anak Bangsa.

Event ini akan diselenggarakan selama tujuh hari, 25-31 Mei 2021.

Event ini kali pertama Gojek berkolaborasi penuh mendukung WIB yang merupakan festival belanja bulanan besutan Tokopedia.

Demikian disampaikan VP of Corporate Communications Tokopedia, Nuraini Razak saat menyelenggarakan jumpa pers via aplikasi zoom, Senin (24/5/2021).

“Sinergi antara Gojek dan Tokopedia melalui GoTo menginspirasi lahirnya inisiatif ini," katanya.

Menurutnya, melalui program tersebut, GoTo berupaya mendorong kemajuan dengan menjadi ekosistem andalan masyarakat dalam menjalani keseharian.

Kami berkomitmen mewujudkan pemerataan ekonomi melalui teknologi untuk siapa saja dan di mana saja dengan melangkah jauh, melangkah bersama (go far, go together)," ucapnya.

Potongan Ongkir hingga Rp 20 Ribu

Selama periode program WIB Spesial Kolaborasi Anak ini, masyarakat dapat menikmati berbagai promo menarik.

"Ada promo Kejar Diskon Mulai dari Rp5.000, ditambah potongan ongkir Rp20 ribu dengan GoSend, cashback spesial, diskon GoFood 75 persen serta Gratis Ongkir hingga Rp15 ribu untuk pengguna baru, dan langganan GoFood Plus hingga Rp1," ujar Nuraini.