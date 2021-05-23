Muswil PPP Sulsel
Nama-nama Tujuh Formatur Hasil Muswil VIII PPP Sulsel
Nama-nama Tujuh Formatur Hasil Musyawarah Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) VIII Sulsel
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Musyawarah Wilayah Partai Persatuan Pembangunan resmi ditutup di Hotel Fourpoint By Sheraton, Jl Andi Djemma Kota Makassar Sabtu (22/5/2021) tengah malam.
Muswil PPP Sulsel ditutup oleh Wakil Ketua Umum Arsul Sani.
Ketua DPW PPP Sulsel, Muh Aras mengusulkan Muswil ditutup semalam setelah lahir 7 formatur dan telah membacakan laporan pertanggungjawaban.
Forum tertinggi tingkatan wilayah partai Kakbah Sulsel itu telah memilih 7 formatur.
7 formatur tersebut nantinya bertugas memilih siapa ketua dan pengurus DPW PPP Sulsel masa bakti lima tahun ke depan.
Perwakilan pengurus harian DPP dipercayakan kepada Wakil Ketua Umum Arsul Sani sebagai Ketua Formatur.
Sementara 6 formatur lainnya, Imam Fauzan sebagai perwakilan unsur DPW.
Kemudian unsur DPC masing-masing Ketua DPC Kabupaten Gowa Nursyam Amin, Ketua DPC PPP Bantaeng Andi Sugiarti Mangun Karim.
Ketua DPC PPP Kabupaten Bukukumba H Askar HL, Ketua DPC PPP Kabupaten Sidrap Syahrir Langko, Ketua DPC PPP Kabupaten Luwu Rusli Sunali.
Pemilihan 6 formatur lahir dari musyawarah mufakat peserta Muswil.
Muswil PPP Sulsel
Hasil Muswil VIII PPP Sulsel
Formatur Hasil Muswil VIII PPP Sulsel
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