80,8% Masyarakat Makassar Pakai Pertalite Periode Maret-Mei 2021

PT Pertamina Regional Sulawesi menghadirkan program langit biru sebagai bentuk edukasi sekaligus dukungan terhadap aturan No 1 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara.

Salah satu upaya nyata dari program ini ialah menjual Pertalite seharga Premium sejak 21 Maret lalu.

Kini, hingga 22 Mei 2021 program langit biru di sejumlah wilayah di Kota Makassar sudah berjalan tiga bulan.

Hasilnya pun mulai terlihat.

Berdasarkan data yang dihimpun Tribun Timur pada 18 Maret 2021, konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium masih berada di angka 70,5 persen khusus di Kota Makassar.

Sejak Program Langit Biru dihadirkan salah satunya dengan menjual Pertalite seharga premium mulai menunjukkan titik terang.

Data yang diperoleh dari pihak Pertamina Sulawesi menujukkan angkanya sudah berubah.

Diketahui, saat itu Pertamina menjual Pertalite seharga Premium di 34 titik SPBU Kota Makassar.

Antara lain, No SPBU 7190202 COCO Tallo Jl Gatot Subroto, 719027 COCO Perintis Jl Perintis Kemerdekaan KM 14, 7390201 CODO Perintis Kemerdekaan Jl Perintis Kemerdekaan Km 17, 7390202 Pettarani Timur Jl AP Pettarani, 7490102 Ujung Tinumbu Jl Ujung Tinumbu, 7490108 Veteran Selatan Jl Veteran Selatan 141A, 7490110 St Hasanuddin Jl St Hasanuddin.

Selanjutnya, SPBU No 7490112 KS Tubun Jl K S Tubun No 1, 749011 PUSKOPOLDA-XIV Jl Mesjid Raya, 7490115 Ratulangi Makassar Jl Dr Ratulangi No 122.