Muswil PPP Sulsel
Ketua Umum Suharso Monoarfa Tiba di Arena Muswil VIII PPP Sulsel
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa tiba di arena Musyawarah Wilayah VIII partai kakbah Sulawesi Selatan.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa tiba di arena Musyawarah Wilayah VIII partai kakbah Sulawesi Selatan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional itu tiba pukul 10:23 WITA, Sabtu (22/5/2021) pagi.
Muswil PPP Sulsel berlangsung di Ballroom Hotel Fourpoint By Sheraton Jl Andi Djemma Kota Makassar.
Ia berjalan didampingi sang istri yang juga anggota DPR RI Fraksi PPP Nurhayati Monoarfa, dan Ketua DPW PPP Sulsel Muh Aras.
Begitu tiba ia langsung sambut pengalungan bunga dan angngaru.
Sementara Wakil Ketua Umum Amir Uskara dan Arsul Sani sudah masuk ke arena lebih dulu.
Suharso Monoarfa akan menyampaikan sambutan dan membuka forum Muswil PPP Sulsel.
Muswil PPP Sulsel berlangsung dua hari Sabtu 22 hingga Minggu 23 Mei 2021 di Hotel Fourt Point by Sheraton, Jl Andi Djemma, Kota Makassar.
Salah satu agendanya memilih 7 formatur. Formatur bertugas memilih Ketua DPW PPP Sulsel masa bakti lima tahun ke depan.
Sejauh ini dua nama berebut kursi ketua, yaitu Ketua DPW PPP Sulsel Muh Aras dan Ketua Fraksi PPP DPRD Sulsel Imam Fauzan.
Muswil PPP Sulsel
Muswil VIII PPP Sulsel
Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa
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