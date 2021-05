Ternyata Iron Dome Punya Kelemahan Fatal, Meski Jadi Pelindung Tapi Risiko Berbahaya ke Warga Israel

TRIBUN-TIMUR.COM - Iron Dome atau kubah besi yang dipakai Israel untuk menangkis rudal menjadi pusat perhatian.

Bahkan sistem pencegat rudal udara dari Hamas yang dimiliki Israel tersebut mendapat pujian negara-negara Barat.

Bangsa Barat atau yang selama ini mendukung

Sistem pertahanan udara tersebut berhasil menjadi pelindung negara Yahudi itu dari gempuran rudal Hamas.

Suart kabar The Eye of The Middle East, pada Selasa (18/5/21) menerbitkan sebuah artikel yang membahas secara rinci soal sistem anti-rudal Iron Dome.

Bagaimana Iron Dome bekerja, seberapa tingkat keberhasilannya, hingga risiko yang mungkin menimpa orang Israel sendiri.

Menurut surat kabar itu, Iron Dome telah menjadi subyek pujian Barat selama seminggu terakhir.

Iron Dome sukses menjadi pelindung bangsa Israel, ketika konflik Israel Hamas berkecamuk di jalur Gaza.

Sistem pertahanan udara tersebut sukses menahan gempuran rudal Hamas, ke wilayah Israel.

Padahal sejak konflik pecah, Hamas telah menembakkan, setidaknya 2.800 rudal ke wilayah Israel hingga 17 Mei.