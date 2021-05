King Koil Tawarkan Kasur Teknologi Tinggi untuk Tidur Nyenyak dan Tubuh Sehat

TRIBUN-TIMUR.COM - Menunjang kenyamanan tidur sekaligus masalah kesehatan tulang, King Koil memperkenalkan matras terbaru dengan teknologi tinggi.

Untuk diketahui, matras idealnya dilengkapi dengan teknologi body zoning yang mampu menahan berat tubuh sesuai pola alami tubuh. Adapun body zoning dibagi dalam tujuh bagian yakni head & neck support, shoulder support, rib support, waist support, leg support, crus support, dan ankle support. Tidur di matras yang dilengkapi teknologi body zoning memungkinkan massa tubuh ditopang dengan lebih baik dan menjaga tulang belakang untuk tetap berada di posisi alaminya.

Namun agar dapat ditopang dengan baik, tubuh pun harus mengikuti pola body zoning pada matras yang biasanya dibuat vertikal. Sayangnya, tidak semua orang dapat tidur dengan posisi sesuai pola yang disediakan matras.

Mengatasi hal tersebut, King Koil punya koleksi matras Signature Gold Response Series.

Di bawah naungan distributor distributor Duta Abadi Primantara (DAP) dengan reputasi sebagai pemimpin pasar industri matras di Indonesia produk dan merk-merk berkualitas.

Koleksi ini terdiri dari enam produk matras yang dibagi dalam tiga tipe yakni Premium, Middle, dan Entrance.

Tipe Premium terdiri dari Masterpiece dengan Mega Euro Top serta dilapisi dengan kashmir pada permukaannya dan Natural Response dengan The Super Pillow Top + Euro Top. Tipe Middle terdiri dari International Classic yang dilengkapi dengan Vita Talalay latex dan Grand Classic yang dilengkapi dengan Nano Fiber Plush. Kemudian yang terakhir, tipe Entrance terdiri dari World Endorsed yang dilengkapi dengan pillow top dan rajutan belgia di permukaannya serta Chiro Endorsed yang memiliki Comfort Euro Top dengan Firm Comfort Foam yang memberikan kenyamanan untuk tulang belakang.

Keenam matras koleksi Signature Gold Response Series ini dilengkapi dengan tiga teknologi unggulan yaitu Auto Body-Zoning System, Luxurious Horse Hair Fiber, dan Vi-Guard Technology.

Auto Body-Zoning System merupakan teknologi yang memungkinkan matras dapat menopang tubuh sesuai pola alami tubuh tanpa harus mengikuti pola body-zoning pada matras. Dalam teknologi ini, terdapat Auto Response Gold Coil™️ yang didesain mampu secara otomatis memberikan respon ketika ada tekanan di permukaan matras. Selain itu, inovasi ini juga menciptakan zona soft di setiap sisi matras, tergantung pada tekanan yang diberikan. Sehingga seperti apa pun posisi tidur kita, akan selalu terasa nyaman dan tertopang dengan baik dari ujung kepala hingga ujung kaki.

Tidak hanya fungsional, unsur kemewahan juga disuguhkan Koleksi Signature Gold Response lewat teknologi Luxurious Horse Hair Fiber. Teknologi ini merupakan material berupa komponen serat yang memiliki daya tahan dan daya kilau memukau. Selain itu, Luxurious Horse Hair Fiber juga mampu mencegah kelembaban dan mengatur suhu pada matras sehingga meningkatkan kenyamanan tidur.