Gedung Karantina Pasien Covid-19 Bakal Dibangun di Kompleks RS Mitra Manakarra Mamuju

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) bakal miliki pusat karantina khusus bagi pasien Covid-19.

Pembagunan gedung pusat karantina Covid-19 Mamuju akan dikerjakan oleh Adventist Development and Relief Agency (ADRA) Internasional.

Lembaga kemanusiaan yang dioperasikan oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang bertujuan menyediakan pelatihan pengembangan masyarakat dan bantuan bencana alam.

Didirikan pada tahun 1956 di Silver Spring, Maryland, Amerika Serikat.

Lokasi gedung karantina Covid-19 tersebut akan dibangun di Kompleks RS Mitra Manakarra, Jalan Pontiku, Kelurahan Rimuku, Kota Mamuju.

Tanah yang dihibahkan PT Mitra Husada.

Komisaris Utama PT Mitra Husada, Suhardi Duka, mengatakan, tanah yang dihibahkan untuk pembangunan gedung karantina Covid-19 seluas 1600 meter persegi.

"Hibah ini juga merupakan bagian dari konsep The Art Of Living on Harmony yang diusung oleh RS Mitra Manakarra,"kata mantan Bupati Mamuju dua periode itu kepada wartawan di Mamuju, Jumat (21/5/2021).

Selanjutnya, kata SDK, pembangunan gedung karantina khusus pasien Covid-19 tersebut akan bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP).

Anggota DPR RI itu berharap, dengan akan dibangunnya gedung karantina tersebut bisa lebih memaksimalkan penanganan Covid-19 di Sulbar.