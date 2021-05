6 Jenis Hama Sering Menyerang Tanaman Hias dan Cara Membasminya

TRIBUN-TIMUR.COM,- Ada yang menyebut merawat tanaman hias ada ilmunya.

Mrawat tanaman hias ada seninya.

Tak sedikit yang enggan bergelut dengan tanaman hias.

Apalagi kalau bukan merasa repot mengurusi tanaman hias.

Dan untuk kamu yang hobi dengan tanaman hias, berikut kami bagikan enam jenis hama yang sering menyerang tanaman hias.

Wajib tahu agar tanaman hias kalian tumbuh subur dan sehat.

Serangan hama bisa sering terjadi pada tanaman hias, namun bukan berarti harus dibiarkan, karena tanaman bisa rusak hingga mati.

“Tumbuhan adalah makhluk hidup.

Serangan hama benar-benar normal dan dapat diobati," kata Erin Marino, ahli tanaman dan direktur pemasaran di perusahaan tanaman The Sill seperti dikutip dari Well and Good, Selasa (18/5/2021).

Menurut Marino, hama yang umum menyerang tanaman hias antara lain kutu putih, kutu sisik, tungau laba-laba, agas jamur, thrips, dan siput.

Hama ini mungkin terdengar menyeramkan, tetapi penting untuk diingat bahwa serangga ini hanya tertarik pada tanaman, bukan Anda, hewan peliharaan, atau furnitur Anda.

Adapun menurut Nick Custumpas, petani urban dan pendiri Farmer Nick, serangan hama bisa sulit untuk didiagnosis.

Sebab, gejalanya seperti daun menguning, daun berguguran, dan perubahan warna mirip dengan gejala tanaman terlalu sering disiram.

"Meski begitu, setiap hama meninggalkan jejak khusus yang unik bagi mereka,” sebut Custumpas.

Misalnya, tungau laba-laba membuat jaring tipis di pangkal dan di bawah daun, sementara kutu sisik menempel pada batang dan meninggalkan residu yang lengket.

Berikut ini beberapa hama yang sering menyerang tanaman hias dan cara membasminya.