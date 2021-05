VIRAL Video Emak-emak Ngomel Pakai Bahasa Inggris Saat Dibubarkan, Polisi Sampai Terdiam

TRIBUN-TIMUR.COM - Emak-emak ini langsung viral. Gara-gara omeli satgas penegakan protokol kesehatan Covid-19 dengan bahasa Inggris.

Kendati demikian, petugas tak bergeming. Emak tersebut tetap diminta bubar karena sesuai aturan, tempat wisata masih ditutup untuk mencegah Covid-19.

Berdasarkan reaksi netizen, video tersebut berlokasi di Pantai Mandalika Lombok atau Pantai Kuta Bali.

Seorang ibu mendadak viral karena tak terima disuruh petugas pulang dari tempat wisata.

Saat ditegur oleh petugas yang meminta dirinya kembali ke rumah karena ada penutupan tempat wisata, ia langsung ngedumel menggunakan Bahasa Inggris.

Melansir video di akun instagram @fakta.indo pada Selasa (18/5/2021) hari ini, ibu yang terlihat mengenakan pakaian berwarna kombinasi ungu, biru dan hijau langsung berujar dengan bahasa Inggris.

"But you take picture with me no problem, come on, you take picture with me everyday no problem," ujar ibu tersebut.

Meski banyak kalimat bahasa inggris yang diucapkan, namun tak terlalu terdengar jelas.

Ibu ini bahkan mengangkat kedua tangannya ketika berbicara bahasa Inggris yang membuat para petugas hanya bisa diam melihat aksinya.

Namun para petugas tetap membubarkan tak peduli apa yang diucapkan sang ibu.

"Ayo bapak dan ibu pulang dulu, ayo yang lain silahkan bergegas," kata petugas.

"Saya gak pulang," ucap ibu ini membalas dengan melambaikan tangannya ke atas.

Warganet yang melihat video itu langsung menuliskan beberapa komentar.(*)