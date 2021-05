Konflik Israel & Palestina Makin Panas, Mengapa Negara-negara Arab Masih Diam Saja?

TRIBUN-TIMUR.COM - Konflik Israel dan Palestina semakin memanas, namun mengapa negara-negara Arab memilih diam saja?



Sejak Ramadhan bulan lalu, ketegangan antara Isael dan Palestina kembali memanas.



Banyak faktor yang menjadi latar belakang ketegangan itu, salah satunya adalah rencana pengusiran puluhan warga Palestina di kawasan Sheikh Jarrah.



Semakin menegangkan kemudian ketika kelompok milisi Palestina, Hamas, menghujani wilayah Israel dengan rudal-rudal.



Israel pun membalas serangan itu dengan melakukan operasi militer di sejumlah wilayah, meskipun tidak banyak menimbulkan kerusakan dan korban.



Namun, ratusan warga Palestina meninggal dunia dan ribuan lainnya luka-luka.



Sampai saat ini, negara-negara Arab belum melakukan langkah apa pun dalam meredam konflik Israel dan Palestina yang sedang terjadi ini.



Lalu, mengapa negara-negara Arab ini diam saja?



Dilansir intisari, Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ahmad Sahide mengatakan, diamnya negara-negara Arab karena memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap Amerika Serikat.



Padahal, AS memiliki lobi kuat Yahudi untuk menjaga politik luar negerinya, terutama dalam konflik Israel-Palestina.



Palestina, dengan kondisi seperti itu, tentu tidak memiliki dukungan politik dan strategi perjuangan yang kuat seperti Israel.



"Palestina tidak mempunyai strategi perjuangan seperti Yahudi dulu sewaktu awal menggagas untuk mendirikan negara Yahudi (Israel)," kata Suhedi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (16/5/2021).



"Orang-orang Yahudi saat itu melakukan penggalangan dana, mendekati negara-negara yang berpengaruh di kancah dunia," sambung dia.



Berdirinya Liga Arab menjadi salah satu tujuan untuk mencegah negara Yahudi di Palestina.



Organisasi itu juga banyak memiliki peran yang signifikan dalam upaya damai Israel dan Palestina.



Menurut Sahide, negara Arab kini harus mulai mengurangi ketergantungannya terhadap AS.



"Selagi AS menjadi negara superpower dan negara-negara Islam mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap Amerika, maka Israel akan terus-terusan melakukan aksi brutalnya terhadap warga Palestina," jelasnya.



"Mengurangi tingkat ketergantungan tehadap AS tentu dimulai dengan mengembangkan sains, teknologi, dan ilmu pengetahuan," sambungnya.



Jelasnya, konflik Israel dan Palestina tidak bisa diselesaikan dengan perang dan aksi militer.



Bagaimana pun, Israel menjadi salah satu negara dengan alat militer terbaik di dunia.



"Terbukti pilihan itu tidak efektif. Kalau pendekatan itu ya jelas kalah dari Israel yang didukung dengan teknologi tinggi," kata dia.



"Perlu ada pendekatan lain dalam meresponsnya, soft diplomacy misalnya," tutup dia.



Turki dan Iran



Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan rekannya dari Iran Hassan Rouhani membahas serangan Israel yang sedang berlangsung terhadap Palestina melalui telepon, pada Minggu (16/5/2021) waktu setempat.



Demikian dilaporkan kantor berita Turki, Anadolu, Senin (17/5/2021).



Menurut sebuah pernyataan direktorat komunikasi Turki, Erdogan mengatakan kepada Rouhani bahwa Turki akan terus mengambil sikap serius terhadap serangan Israel yang menargetkan Palestina.



“Komunitas global harus mengirim Israel pesan kuat untuk mencegah serangan membabibuta ke Palestina,” Erdogan memberi tahu Rouhani melalui telepon.



Presiden Turki itu juga menekankan bahwa sebuah keharusan bagi dunia Islam untuk mengadopsi wacana dan tindakan yang seragam terhadap serangan Israel.



Kedua pemimpin juga membahas hubungan bilateral selama percakapan mereka, pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Turki.



Telepon Paus



Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terus bergerilya mencari dukungan untuk mengatasi konflik antara Palestina dan Israel.



Dalam sebuah kesempatan, Erdogan menelpon pemimpin Katolik dunia, Paus Fransiskus untuk meminta tolong agar menghentikan serangan Israel di Jalur Gaza.



Percakapan telepon Erdogan dan Sri Paus terjadi di tengah upaya Ankara mengakhiri ketegangan sejak 10 Mei.



Tercatat, 197 orang Palestina tewas terkena serangan Israel. Adapun "Negeri Zionis" melaporkan 10 warganya terbunuh. Dalam keterangan kantor kepresidenan Turki, Erdogan menyatakan Palestina akan terus menjadi "korban pembantaian' Israel.



"Kecuali, seluruh komunitas internasional bersatu dan menghukum mereka, lewat sanksi," ujar dia kepada Paus Fransiskus.



Mantan Wali Kota Istanbul itu menyatakan, hanya suara Paus yang bisa menggerakkan dunia untuk bertindak.



Pada Minggu (16/5/2021), Paus mengatakan korban jiwa di Gaza adalah tindakan yang menyeramkan dan tak bisa diterima. Dilansir AFP Senin (17/5/2021), dia memperingatkan konflik itu bisa menyebabkan kematian dan penderitaan tak berujung.



Adapun Erdogan, yang terus menyuarakan Palestina selama 18 tahun kekuasaannya, menyebut Israel teroris pada pekan lalu.



Dalam teleponnya, presiden 67 tahun tersebut mendesak Paus bahwa "semua kemanusiaan harus bersatu".



"Kekejaman yang dilakukan Israel ini bisa menyebabkan seluruh kawasan terancam," kata mantan Perdana Menteri Turki itu.



Secara khusus, Erdogan menggarisbawahi pentingnya pesan dan respons berkelanjutan dari Paus Fransiskus atas serangan Israel terhadap Palestina. Langkah ini menurutnya yang akan membantu memobilisasi dukungan dari umat Kristen serta komunitas internasional.



Seruan Ankara itu juga muncul saat Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu berdialog dengan Menlu Inggris, Dominic Raab.



Kepada Raab, Cavusoglu mendesak agar semua negara di dunia memberikan tekanan yang hebat kepada Tel Aviv.



Dalam percakapan kedua tokoh tersebut, menurut pernyataan Direktorat Komunikasi Turki, Erdogan mengatakan kekejaman sedang dilakukan di Palestina.



Ia menambahkan bahwa serangan Israel tidak hanya terhadap Palestina, tetapi juga terhadap semua Muslim, Kristen, dan kemanusiaan.



Selain menutup akses ke masjid al-Aqsa dan gereja Makam Suci, membatasi kebebasan beribadah, membunuh warga sipil tak berdosa di tanah Palestina, melanggar martabat manusia, Erdogan mengatakan pendudukan Israel juga membahayakan keamanan regional.



Erdogan menyatakan semua umat manusia harus bersatu melawan praktik ilegal dan tidak manusiawi Israel yang juga melanggar status Yerusalem.



Menekankan bahwa komunitas internasional harus membuat Israel jera melalui pelajaran yang layak dan mengambil langkah konkret ke arah ini, Erdogan mengatakan Palestina akan terus dibantai selama komunitas internasional tidak menghukum Israel, yang telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.



Dia mencatat bahwa Turki telah melakukan diplomasi yang intens di semua panggung internasional yang relevan, terutama di Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi Dewan Keamanan PBB tidak dapat menunjukkan rasa tanggung jawab yang diperlukan.



Selama sepekan terakhir, sekitar 200 orang meninggal di Gaza akibat pengeboman oleh Israel sementara 10 orang di Israel dilaporkan tewas terkena serangan roket yang dilancarkan militan Palestina. Paus Fransiskus telah menyerukan diakhirinya konflik di Israel dan Gaza.



Paus mengatakan kematian begitu banyak orang yang tidak bersalah dalam beberapa hari terakhir, termasuk anak-anak, tidak dapat diterima.



"Saya memohon ketenangan, dan bagi mereka yang bertanggung jawab untuk mengakhiri pertikaian senjata dan mengambil jalan perdamaian," kata Paus dalam pidatonya pada Minggu (16/5/2021), kepada umat yang berkumpul di Lapangan Santo Petrus, Vatikan.



"Banyak orang yang tidak bersalah telah meninggal dunia, di antara mereka ada juga anak-anak. Ini mengerikan. Tidak dapat diterima. Kematian mereka adalah tanda bahwa (orang) tidak ingin membangun masa depan, tetapi menghancurkannya ... Entah di mana kebencian dan balas dendam akan memimpin?" tutur Paus Fransiskus.



(*)