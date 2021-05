Kebiasaan-kebiasaan yang Membuat Seseorang Cepat Tua

TRIBUNTIMUR.COM - Banyak orang yang ingin selalu tampil awet muda agar tetap percaya diri. Selain itu, mereka berharap agar bisa hidup lebih lama.

Yang patut disadari bahwa penuaan memang tidak bisa dihindari. Hanya saja, Anda dapat mencegah proses 'penuaan' lebih cepat terjadi.

Menurut Stephen Anton, ahli dari Institute on Aging di Department of Aging & Geriatric Research di University of Florida Health, bahwa itu dapat diwujudkan dengan memadukan antara kesehatan, kebahagiaan, dan kualitas hidup yang baik. Meskipun ada komponen genetik pada penuaan, cara Anda hidup juga penting.

"Sangat jelas bahwa ada kebiasaan tertentu yang dapat memperpendek umur kita," kata Anton.

Berikut lima kebiasaan yang membuat diri cepat tua, seperti dikutip LiveStrong.

1. Terlalu banyak duduk

Tidak banyak bergerak merupakan faktor risiko sejumlah penyakit. Menurut Anton, aktif bergerak memiliki pengaruh penting pada kesehatan.

Oleh karenanya, ia menyarankan untuk berjalan-jalan selama beberapa menit setiap jam.

Spesialis geriatrik di Keck Medicine of USC di Los Angeles, Carolyn Kaloostian menambahkan bahwa faktor terpenting dalam penuaan dengan baik adalah olahraga.

"Ini membantu menjaga ketahanan. Ketahanan itulah yang membuat kita tidak menua," katanya.