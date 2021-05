Ingat Eero Markkanen? Eks Striker PSM Jadi Bintang Iklan, Musim Kedua di Orange County Soccer Club

TRIBUN-TIMUR.COM - Masih ingat dengan Eero Markkanen? Kini tengah bahagia bersama klub barunya, Orange County Soccer Club.

Bahkan ini adalah musim kedua Eero Markkanen memperkuat klub Orange County Soccer Club di kasta kedua Liga Amerika Serikat.

Striker dengan postur 197 cm itu bahagia dengan klub terbarunya. Bahkan ia menjadi bintang iklan.

Seperti dikutip dari akun Instagramnya @Eero Markkanen menuliskan bahagia menjadi bagian dari produk suplemen untuk diet bernama 'puhdistamo'.

"Excited to be a part of @puhdistamo Athletics team."

"Their products are a great addition to my diet to help me perform at my highest possible level."

"Check out their products and read more at puhdistamo.fi"

#puhdistamoathletics #upgradeyourperformance

(Senang menjadi bagian dari tim @puhdistamo Athletics.

Produk mereka merupakan tambahan yang bagus untuk diet saya untuk membantu saya tampil di level tertinggi saya).