Berada di Tengah Kota Makassar, Puri Mutiara Extension Tawarkan Unit Terbatas Rp 3,9 M

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Beragam stimulus telah diberikan pemerintah untuk sektor properti sehingga menimbulkan keyakinan bahwa sektor properti segera memulai pemulihan.

Salah satunya, Mutiara Property makin menggenjot penjualannya, untuk Puri Mutiara Extension.

Promotion Officer Mutiara Property, Riany mengatakan bahwa unit di Puri Mutiara Extension sangat terbatas.

"Unit sangat terbatas, karena rumahnya premium dan lokasi rumahnya sangat bagus," ujarnya saat ditemui, Rabu (19/5/2021).

Hunian mewah ini berada di tengah kota Makassar, tepatnya Jalan Monginsidi Baru.

"Lokasi puri mutiara extension bersambung dgn puri mutiara tahap 1 yang lebih duluan dibangun dan dihuni serta lokasinya sangat strategis karena terletak di pusat kota makassar, Ke mana-mana pun sangat dekat, hanya hitungan menit," tuturnya.

"Jadi semua sangat mudah, mau akses ke mana pun seperti mall, sekolah, rumah sakit, pasar dan semuanya bisa dijangkau dalam beberapa menit," tambahnya.

Selain itu, terdapat tiga tipe di Puri Mutiara extension yakni the manor ukuran 8x16, the grand ukuran 9x16, dan the penthouse ukuran 11x20.

Harga yang ditawarkan mulai Rp 3,9 Miliar.

"Harga di Puri Mutiara sudah all in termasuk pajak PPN, surat-surat seperti BPHTB, sertifikat SHGB, AJB, IMB, BBN," jelas Riany.