Apa Pekerjaan Dalton Gomez Suami Ariana Grande? Sosoknya Disebut Punya Kekayaan Rp 285,5 Miliar

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Kabar bahagia datang dari Ariana Grande.

Penyanyi pop-AS, Ariana Grande dikabarkan telah menikah dengan tunangannya, Dalton Gomez dalam pesta privat dan intim.

Pelantun lagu Thank U Next ini menikah di depan 20 tamu undangan pada akhir pekan ini, menurut laporan PA via BBC.

Sebelumnya pada Desember lalu, Ariana mengumumkan bahwa dirinya bertunangan dengan agen real estate asal Los Angeles bernama Dalton Gomez (25).

Menurut laporan, pernikahan mereka berlangsung di rumah penyanyi berusia 27 tahun tersebut di California.

TMZ melaporkan, upacara pernikahan berlangsung di rumah Ariana di Montecito, California Selatan.

Dikutip dari Kompas.tv meski Ariana Grande merupakan sosok bintang dunia, namun ia dikabarkan hanya mengundang kurang dari 20 orang tamu di acara pernikahannya itu.

Pernikahannya tersebut berlangsung khidmat.

Seperti apa sosok suami Ariana Grande itu?

Dirangkum dari berbagai sumber, inilah berbagai fakta seputar sosok Dalton Gomez.