SINOPSIS Ikatan Cinta RCTI Malam Ini 18 Mei 2021: Tingkah Lucu Aldebaran & Nino Cari Tes DNA

TRIBUN-TIMUR.COM,- Sinopsis Ikatan Cinta RCTI malam ini 18 Mei 2021.

Kelakuan Aldebaran semakin lucu saja.

Tingkah Aldebaran manjakan Andin sedang hamil selalu berhasil menyita eprhatian.

Aldebaran terlihat sangat menyayangi Andin dan calon bayinya.

Aldebaran sampai rela tifuran di lantai.

Alasannya hanya akrena tak ingin perut Andin kenapa-napa.

Namun akhirnya keduanya semakin mesra dan sweet.

Pada episode malam ini, Aldebaran dan Andin akan mempertontonkan kebersamaannya.

Andin dan Aldebaran makin mesra dengan hadirnya Aladin On The Way.