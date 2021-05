2 Lowongan Kerja Terbaru: Mekanik, Staf IT, Teknisi dan Sejumlah Posisi, Berikut Link Resmi

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut update iInfo Lowongan Kerja 2021 pelamar bisa dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Tangerang, Makassar.

Cek link resmi dan waspada penipuan.

Semoga informasi Lowongan Kerja 2021 ini bermanfaat bagi Anda.

PT Altrak 1978

Dikutip tribun-timur.com dari website resmi, PT Altrak 1978 sejak berdirinya bergerak di bidang perdagangan alat-alat berat dengan menjadi sole agent dan distributor. Saat ini membuka lowongan kerja untuk sejumlah posisi.

1. IT - Staff

Persyaratan

- Male/Female, max 30 years old

- Diploma and Bachelors Degree in Computer.

- At least 1 years of working experience in the same field or fresh graduate are welcome.