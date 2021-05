Kabar Duka, Pegiat Medsos Birgaldo Sinaga Meninggal Positif Corona, 'Maafkan Papa Tinggalkan Kalian'

RIP Birgaldo Sinaga, Birgaldo Sinaga meninggal dunia setelah berjuang melawan Covid-19

TRIBUN-TIMUR.COM - "I love you so much mami dan anakku Kathrine.

Maafkan kalo papi selalu buat salah ya. Meniggalkan kalian selalu."

Di atas postingan terakhir pegiat media sosial Birgaldo Sinaga di akun media sosialnya.

Unggahan terakhir ini ramai komentar duka cita menyusul kabar Birgaldo Sinaga berpulang Sabtu (15/5/2021) pagi ini.

Dan penyebab Birgaldo Sinaga meninggal setelah positif Covid-19.

Sehari sebelumnya, almarhum menyampaikan langsung kondisi fisiknya yang menurun karena Covid-19.

Mulai dari demam hingga sesak nafas hingga batuk.

Sahabat karibnya yang juga pegiat media sosial, Denny Siregar, juga mengkonfirmasi kabar duka ini beberapa menit yang lalu.

"Bro Birgaldo Sinaga maafkan temanmu ini. Selamat jalan, kawan."