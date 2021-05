Birgaldo Sinaga Meninggal, Unggahan Terakhir Isyarat Perpisahan Itu 'Maafkan Papi Selalu Buat Salah'

TRIBUN-TIMUR.COM -- Kepergian Birgaldo Sinaga menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Sepekan terakhir, Birgaldo Sinaga berjuang melawan Covid-19 yang menggerogoti tubuhnya.

Unggahan terakhir pegiat media sosial itu pertanda pegiat media sosial itu tak kuat bertahan melawan Corona Virus Disease?

RIP Birgaldo Sinaga bersama sahabat-sahabatnya Niluh Djelantik, Denny Siregar dan Abu Janda (FACEBOOK)

Ungkapan duka cita terus mengalir lewat akun media sosialnya di Facebook maupun Instagram.

"I love you so much mami dan anakku Kathrine.

Maafkan kalo papi selalu buat salah ya. Meniggalkan kalian selalu."

Di atas postingan terakhir pegiat media sosial Birgaldo Sinaga di akun media sosialnya.

Unggahan terakhir ini ramai komentar duka cita menyusul kabar Birgaldo Sinaga berpulang Sabtu (15/5/2021) pagi ini.

Dan penyebab Birgaldo Sinaga meninggal setelah positif Covid-19.

Sehari sebelumnya, almarhum menyampaikan langsung kondisi fisiknya yang menurun karena Covid-19.