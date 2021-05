Ingat Artis Seksi Indah Kalalo? Model dan Bintang Film yang Sempat Eksis, Muncul Bawa Kabar Duka

TRIBUN-TIMUR.COM - Masih artis seksi Indah Kalalo, yang dulunya eksis di layar televisi?

Indah Kalalo dikenal sebagai bintang film sekaligus model.

Dia sudah membintangi berbagai judul film layar lebar seperti Darah Perawan Bulan Madu dan Mafia Insyaf.

Namun sosok artis cantik berkulit eksotis ini sudah lama tak lagi muncul di layar kaca.

Indah Kalalo valum dari dunia hiburan pasca melepas status lajangnya bersama bule bernama Ibrahim Justin Werner 2011 lalu.

Bersmaa Justin, ia telah dikaruniai 2 orang putra dan seorang putri yang menambah kebahagiaan rumah tangga mereka.

Hampir tak pernah diterpa gosip miring, baru-baru ini Indah Kalalo malah membagi kabar buruk soal kondisi kesehatan sang suami.

Baru-baru ini terdengar kabar suami Indah Kalalo kecelakaan dengan kondisi yang cukup memprihatinkan.



Bagi Anda yang lahir pada tahun 90-an pasti tidak asing dengan sosok cantik Indah Kalalo.



Bagaimana tidak, kiprah model kenamaan ini di dunia hiburan tanah air tidak bisa diragukan lagi.



Selain aktif sebagai model, Indah juga dikenal sebagai seorang aktris dan presenter yang memiliki ciri khas tersendiri.



Beberapa judul film dan sinetron yang pernah diperankan Indah Kalalo bahkan mendapatkan banyak penghargaan.

Namun, Indah kini sudah jarang terlihat di layar televisi semenjak dirinya menikah dengan seorang bule.



Nampaknya, Indah Kalalo ingin fokus dengan keluarga kecilnya yang saat ini bertempat tinggal di Bali.



Sudah jarang terlihat di televisi, Indah Kalalo tiba-tiba muncul membawa kabar duka.



Indah mengabarkan bahwa suaminya mengalami kecelakaan hingga membutuhkan perawatan intensif.



Melalui akun Instagramnya, sang model berkulit eksotis ini membagikan potret sang suami tengah terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan bantuan oksigen pernapasan.

Dalam ketarangan unggahannya, Indah mengungkapkan bahwa sang suami mengalami kecelakaan sampai harus menjalani operasi.



“Through great and worst of time. I’ll stand by you..

I would like to ask everyone please send prayers for my husband Ibrahim Justin Werner @werns74 to have successful operation and speedy recovery.



He is got into an accident,” terang Indah Kalalo dalam unggahan Instagramnya.

Instagram/indahkalalo Suami Indah Kalalo, Ibrahim Justin Werner mengalami kecelakaan hingga harus menjalani operasi.

Indah juga memohon doa kepada para netizen untuk kesembuhan suaminya.



Sontak unggahan Indah Kalalo tersebut dibanjiri doa dari para netizen biasa maupun rekan selebritisnya.

“Sending love and prayer,” tulis akun istri Irfan Bachdim, Jennifer Bachdim.



“Kakkk, cepet sehat kembali yaaa suami,” tulis Tya Ariestya.



“Pray for daddy Justin, sending prayer and love speedy recovery,” tulis akun Julie Estelle.



Sementara itu, Indah Kalalo mengucapkan rasa terima kasihnya atas doa dan ucapan simpati para netizen.



Ia juga mengungkapkan maafnya lantaran tidak bisa membalas langsung satu-persatu.



“Thank you so much for everyone’s kindness and thoughts. Sorry I cant reply one by one..,” tulis Indah Kalalo masih dalam unggahannya.



Mengenai kondisi terbaru sang suami, Indah sendiri masih belum memberikan kabar terbaru lagi.



Semoga lekas sembuh, suami Indah Kalalo!





Artikel Ini Telah Tayang Sebelumnya di GridHits.ID dengan Judul "Sosoknya Jarang Terlihat Lagi, Indah Kalalo Mendadak Bagikan Kabar Duka Kecelakaan Suaminya, Instagram Sang Model Banjir Doa"