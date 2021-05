Sederhana tapi Menyentuh, ini Kumpulan Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2021, Bagikan Sekarang!

TRIBUN-TIMUR.COM - Dikutip dari Wishesmsg.com, berikut adalah kumpulan ucapan selamat hari raya Idul Fitri 2021:

1. Aku bersyukur kepada Allah karena dia memberkatiku dengan dua hari yang indah dalam setahun untuk bersama orang yang paling aku cintai dan sayangi dalam hidupku. Selamat Hari Raya Idul Fitri.

I am thankful to Allah because he blesses me with two wonderful days in a year to be with the people I love and care about most in my life! Happy Eid Mubarak.

2. Ayah dan ibu yang tersayang, aku merasa sangat beruntung memiliki orang tua seperti kalian untuk menghabiskan hari bersama. Kalian telah menjadi alasan mengapa setiap hari Idul Fitri tampak seperti hari yang aku habiskan di surga. Selamat Hari Raya Idul Fitri.

Dear mom and dad, I feel so lucky to have parents like you to spend the day with. You have been the reason why every Eid day seems like a day I spend in heaven. Eid Mubarak to you!

3. Bulan Ramadhan telah meninggalkan kita temanku, dan momen penuh kegembiraan Idul Fitri hadir di hadapan kita sekali lagi. Semoga kita semua menikmati kemeriahan Idul Fitri.

The month of Ramadhan has left us my friend, and the joyous occasion of Eid is present before us once more. May we all enjoy the festivities of Eid.

4. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semua temanku. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan menjadikan kita semua Muslim yang taat dan terhormat.

Eid Mubarak to all my lovely friends. May God bless us all and make us all devout and honorable Muslims.

Baca juga: Ucapan Lebaran Bahasa Jawa Halus Kromo Inggil