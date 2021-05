TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel-hotel di Makassar Siapkan Aneka Promo Spesial Lebaran, Mulai Paket Menginap Hingga Kuliner

Menyambut lebaran Idulfitri 1442 H,

Hotel-hotel di Kota Makassar bersiap menyambut tamu yang akan merayakan libur lebaran.

Dengan menawarkan promo menarik dan sajian spesial.

Semua itu disajikan demi memberikan daya tarik serta kenyamanan para tamu.

Selain menawarkan panorama hotel, keunggulan kamar, ada juga hotel yang menawarkan kelezatan sajian makanan yang mereka miliki.

Novotel Makassar Grand Shayla misalnya, menghadirkan promo Ketupat Lebaran All You Can Eat (AYCE) alias makan sepuasnya dengan harga Rp135 ribu per orang.

Menu utama lebaran seperti ketupat, opor ayam dan lontong sayur disediakan pihak hotel.

Tamu juga akan dimanjakan dengan tambahan aneka menu khas dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah.

"Paket ini bisa dinikmati di Square Restaurant Novotel Makassar tentunya dengan penerapan protokol kesehatan. Promo ini berlaku pada momen Lebaran, yakni 13 hingga 14 Mei, “ ujar Director Of Sales Novotel Makassar, Suryo Saputro.

Selain paket Ketupat Lebaran,