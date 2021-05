BNPB Salurkan Bantuan Rp 44,8 M ke Luwu Utara, Bakal Digunakan Bangun 897 Hunian Tetap

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Badan Nasioal Penanggulangan Bencana (BNPB), mengucurkan bantuan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) di Kabupaten Luwu Utara (Lutra) senilai Rp 44,8 miliar.

Bantuan pasca bencana banjir ini tak lepas dari perjuangan Anggota DPR RI Dapil Sulsel III Muhammad Fauzi.

Hal itu diungkapkan Kepala BPBD Lutra, Muslim Muchtar usai mendapat kabar kepastian bantuan tersebut.

“Bantuan akan digunakan membangun 897 hunian tetap untuk korban banjir bandang berdasarkan hasil validasi dari BNPB yang sudah by name by address berdasar KTP dan KK,” kata Muslim, Rabu (12/5/2021) via rilis.

Muslim mengatakan, bantuan dari BNPB itu turun tidak lepas dari peran aktif Anggota DPR RI Dapil Sulsel III Muhammad Fauzi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Fauzi. Kami tahu sejumlah bantuan khususnya dari BNPB dan Kemensos pada saat bencana dan pascabencana adalah hasil perjuangan beliau saat masih di Komisi VIII DDPR RI,” kata Muslim.

Muslim melanjutkan, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BNPB akan turun melakukan peninjauan langsung ke Luwu Utara usai lebaran nanti.

Rencananya 897 huntap akan dibangun di sejumlah kecamatan.

Diantaranya, Masamba, Baebunta, Mappideceng, Sabbang dan Kecamatan Baebunta Selatan.

Bukan hanya bantuan huntap, BPBD Lutra dan BNPB juga tengah melakukan komunikasi untuk bantuan R3P (rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana).