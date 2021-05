10 Kata-kata Mutiara Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 H Dalam Bahasa Inggris & Artinya

TRIBUN-TIMUR.COM - Akhirnya tiba lebaran Idul Fitri 2021, apakah kamu sudah punya kumpulan ucapan selamat hari raya Idul Fitri 1442 H pakai bahasa Inggris? Cocok diupdate di media sosial kamu nih!

Kali ini Grid.ID akan membagikan ucapan selamat hari raya Idul Fitri 2021 / 1442 H dengan bahasa Inggris, agar kekinian dan cocok diupdate di media sosial.

Ilustrasi selamat Idul Fitri. (Tribun Timur)

Yuk, simak ucapan selamat hari raya Idul Fitri 2021 / 1442 H dengan bahasa Inggris yang sudah dikutip Grid.ID dari Banjarmasin.post dan Grid.ID pada Minggu (9/5/2021), agar kekinian dan cocok diupdate di media sosial, nih!

1. May this special day bring peace, happiness and prosperity to everyone. Eid Mubarak.

(Semoga hari spesial ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan untuk semua. Selamat Hari Raya)

2. The time has come for every soul to purify heart. For every man to begin a new life. For us to let all mistakes forgiven, forgotten. Amen. Happy Eid Mubarak!

(Telah tiba saatnya bagi setiap jiwa untuk menyucikan hati. Bagi setiap umat untuk memulai hidup baru. Bagi kita semua untuk saling memaafkan dan melupakan setiap kesalahan. Amin. Selamat Idul Fitri!)

3. Wishing you all a very happy and peaceful Eid. May Allah accept our good deeds, forgive our transgressions and ease the suffering of all people around the globe. Eid Mubarak.

(Semoga hari rayamu berbahagia dan damai. Semoga Allah menerima amal baik kita, memaafkan pelanggaran kita dan memudahkan penderitaan semua orang di dunia. Selamat Idul Fitri!)

4. In every shared smile and laughter; In every silent prayer answered; In every opportunity that comes your way – may Allah bless you immensely! Eid Mubarak”