Mahasiswa UNM Dapat Kesempatan Kuliah di Malaysia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Universitas Negeri Makassar (UNM) terus berinovasi untuk meningkatkan kapasistas akademik mahasiswa.

Terbaru, UNM bersepakat dengan Kolej Universiti Poly-Tech Mara (KUPTM) Kuala Lumpur untuk menyelenggarakan program Transfer Kredit Internasional.

Program ini merupakan salah satu bentuk implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM).

Melalui Transfer Kredit Internasional, mahasiswa UNM berkesempatan untuk menempuh perkuliahan selama satu semester pada berbagai prodi di KUPTM.

UNM dan KUPTM sebelumnya telah menjamin kerja sama melalui MoU yang ditandatangani Rektor UNM, Prof. Dr. Ir. Husain Syam, M.Tp., IPU, dengan Rektor KUPTM, Prof. Dr. Darulihsan bin Abdul Hamid.

Pembicaraan teknis pelaksanaan Transfer Kredit Internasional ini dibahas antara Wakil Rektor Bidang Akademik UNM, Prof. Dr. Hasnawi Haris, M. Hum. bersama tim MB-KM UNM dengan Associate Professor Ts. Dr. Zahrah binti Yahya, Deputy Vice Chancellor Academic KUPTM, Senin kemarin (10/05) melalui rapat virtual.

Melalui program ini, mahasiswa UNM dapat menempuh perkuliahan sampai 20 SKS pada sejumlah Prodi di KUPTM.

Seperti Information Technology in Cyber Security, 3D Animation and Digital Media, Business Administration Human Resource Management, Arts in Applied English Language Studies.

Corporate Administration, Communication in Corporate Communication, Early Childhood Education.

Pada kesempatan itu, Zahra bin Yahya selaku representasi KUPM menyambut antusias rencana UNM mengirim mahasiswa belajar di KUPTM.