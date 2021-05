VIDEO; Gubernur Sulbar Sidak Dua Pasar Tradisional di Kota Mamuju

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pasar Sentral Lama dan Pasar Regional Baru Mamuju, Sabtu (8/5/2021).

Turut dalam rombongan gubernur yakni Kapolda Sulbar, Irjen Pol Eko Budi Sampurno, Sekprov, Muhammad Idris, Kepala Kantor Perwakilan BI, Budi Sudaryono serta para pimpinan OPD.

Pantauan Tribun Timur.com, gubernur dan rombongan tiba di Pasar Sentral Lama, Kelurahan Karema, pukul 08.30 Wita dan langsung menyapa para pedagang.

Gubernur melanjutkan Sidak ke Pasar Regional Baru di Jl Diponegoro, Kelurahan Karema, tiba sekitar pukul 09.00 Wita.

Gubernur langsung menuju ke tempat penjualan daging untuk mengecek kondisi harga daging sapi jelang lebaran. Kemudian ke penjualan bahan campuran dan ikan.

Terakhir, gubernur dan rombongan meninjau Gudang Bulog di Jl Gatos Subroto, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Mamuju, mengecek persediaan beras.

Ali Baal Masdar mengungkapkan, sidak tersebut untuk mengecek persediaan dan perkembangan harga sembilan bahan pokok (Sembako) jelang hari raya Idulfitri 1442 H.

"Alhamdulillah secara umum persediaan sembako kita disini (Mamuju) jelang lebaran ini masih aman, tapi memang ada kenaikan sedikit,"kata gubernur kepada wartawan di kompleks Pasar Baru.

Harga sembako atau bahan pokok yang naik, seperti cabai rawit yang mencapai Rp 70 ribu per kilo, kemudian cabai kritin Rp 30 ribu per kilo dan cabai besar Rp 28 ribu per kilo.

"Yang paling naik juga itu adalah ikan, itu disebabkan karena stok ikan sulit di Mamuju sekarang, mungkin karena pengaruh hujan sehingga nelayan tidak melaut,"katanya.