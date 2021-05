Produk Kecantikan di Watsons Diskon 50 Persen Jelang Lebaran

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Mau cantik saat lebaran? Kini ada promo diskon up to 50 persen dari Watson.

Meski masih diwajibkan untuk di rumah saja demi memutus rantai penyebaran virus Covid-19, tampil cantik saat lebaran tetaplah hal yang tak boleh dilupakan .

Untuk memenuhi kebutuhan ini, ada beberapa promo diskon dan menarik dari merk makeup serta produk kecantikan lainnya loh.

Khusus untuk para pecintanya, jangan lewatkan promo diskon yang ditawarkan tenant Watsons yang berlokasi di Lower Ground, Trans Studio Mall Makassar.

Adapun promo yang diberikan jelang hari raya ini mulai dari buy one get one hingga diskon 50 persen unttuk produk make up, skincare serta produk kesehatan lainnya.

Promo beli satu gratis satu dari Watsons ini berlaku seluruh produk bermerek Watson misalnya saja untuk produk personal care seperri shampoo,sabun,lotion dan cleansing.

Produknya seperti Cetaphil Oily skin Cleanser 125ml seharga Rp 232 ribu Palmolive Shower Gel 750ml Rp 89 ribu.

L’Oreal Dex UV Perf Mat & Fresh SPF50 35 Rp 119,900 ribu dan Watsons Multipurpose Wipes 90’s Rp 59 ribu.

Diskon 50 persen berlaku untuk pembelian Betadine Feminine Wash 50/100ml harga setelah diskon menjadi Rp 17 ribu.

Ada pula diskon 50 persen untuk produk Kinohimitsu Jpan UB Drink6btl setelah diskon menjadi Rp 240 ribu, PawPaw Ointment 25gr Rp 38 ribu serta produk Ariul mulai dari Rp 17 ribu.