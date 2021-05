RIP, Suami Joanna Alexandra, Raditya Oloan Panggabean Baru Saja Meninggal Dunia

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar duka datang dari artis Joanna Alexandra.

Suami Joanna Alexandra, Raditya Oloan baru saja meninggal dunia.

Raditya Oloan berpulang pada Kamis (6/5/2021).

Kabar tersebut disampaikan oleh rekan pelayanan Raditya Oloan di Gereja JKI Muda, Hysua Alamanda.

"Gone too soon kak @radityaoloan, gatau mau bilang apa. Aku sedih banget, belim sempat cerita kehidupan pernikahan, sudah pergi saja kak," tulis Hysua di Instastorynya, dikutip dari akun @mandahysua, Kamis (6/5/2021).

Saat dihubungi Kompas.com, Hysua membenarkan kabar tersebut.

Ia mengaku pernikahannya dulu diberkati oleh Raditya Oloan yang bertugas sebagai pendeta di Gereja tersebut. Sebelumnya, Raditya Oloan sempat dirawat karena positif Covid-19.

Belakangan, ia telah dinyatakan negatif Covid-19 pada 30 April 2021 setelah melewati tes usap atau swab test PCR.

Namun, keinginan Raditya Oloan untuk kembali ke rumah dan bersua dengan keluarga tak terwujud.

Usai dinyatakan negatif Covid-19, kondisi kesehatannya malah menurun.