FOTO: Butik Syaika MaRI Tawarkan Aneka Promo

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengunjung melintas di depan Butik Syaika Mal Ratu Indah (MaRI), Makassar, Rabu (5/5/21).

Saat ini Butik Syaika menggelar promo best deal discount up to 50% off untuk berbagai koleksi pakaian.

Yakni dress, abaya, setelan rok, hingga hijab crystal swarovki.

Harga yang ditawarkan untuk berbagai koleksi tersebut mulai dari harga 375 ribu.

Promo berlangsung hingga tanggal 12 Mei 2021.