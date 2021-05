Tax Center Polibos Terima Penghargaan Relawan Pajak 2021

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perwakilan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar berkunjung ke kampus Politeknik Bosowa (Polibos).

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menyerahkan Piagam Penghargaan Relawan Pajak 2021 kepada Tax Center Politeknik Bosowa, Selasa (04/05/2021)

KPP Pratama Makassar dalam kunjungannya ini diwakili oleh Taufik selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di KPP Pratama Makassar dan Anis anggota dari Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di KPP Pratama Makassar.

Hal ini disambut baik oleh ketua Tax Center sekaligus Dosen Prodi Perpajakan dari Politeknik Bosowa,Veronika Sari.

Taufik mengutarakan keterlibatan Politeknik Bosowa dalam kegiatan Relawan Pajak sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Serta perluasan peran pihak ketiga dalam melakukan edukasi perpajakan di KPP Pratama Makassar khususnya dalam kegiatan penerimaan SPT Tahunan.

“Demikian pun dalam kegiatan asistensi pelaporan SPT Tahunan secara tatap muka, Kami di KPP Pratama Makassar sangat terbantu dengan keterlibatan aktif teman-teman Relawan Pajak Politeknik Bosowa yang dengan penuh semangat memberikan asistensi langsung kepada Wajib Pajak," ujarnya saat dikonfirmasi kembali, Rabu (5/5/2021).

"Untuk melaporkan SPT Tahunannya di beberapa lokasi mulai dari Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota Makassar, sampai ke Pusat Perbelanjaan seperti Mall Panakkukang dan Mall Nipah," tambahnya.

Ia juga berharap sinegritas antara KPP Pratama Makassar dengan Polibos dapat terus ditingkatkan.

Tidak hanya dalam kegiatan SPT Tahunan tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan lain seperti Tax Goes To School, Tax Goes To Campus, Pajak Bertutur, dsb.

Veronika juga menyampaikan pengalaman langsung Mahasiswa dan Dosen yg bertugas sebagai Relawan pajak, tidak hanya fokus pada asistensi wajib pajak, tetapi juga meningkatkan pengembangan kapasitas diri.

Selain melakukan asistensi kepada wajib pajak, relawan mendapatkan ilmu yg bermanfaat dari petugas pajak di KPP Pratama Makassar.

“Kami sebagai tax center berharap peran relawan pajak bisa lebih luas lagi, jika pada saat ini peran relawan pajak adalah memberikan asistensi pengisian SPT Tahunan kepada wajib pajak yang berlangsung di awal tahun, ke depan peran relawan pajak kami harapkan bisa dilibatkan kembali," tuturnya.

Keterlibatan tersebut dia harapkan dalam hal seperti pada saat edukasi perpajakan seperti ke kelompok UMKM dan perusahaan di sekitar lokasi kampus Politeknik Bosowa, bendaharawan pemerintah, asosiasi usaha di kota Makassar, lembaga, yayasan, tempat ibadah, dan lain-lain.

"Peran relawan pajak yang semakin meningkat akan menjadi nilai tambah bagi mahasiswa dan menambah kontribusi Program Studi Perpajakan terhadap masyarakat," pungkasnya. (*)