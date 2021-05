Data Terbaru, Jumlah Pemilih di Wajo per April 288.087 Orang

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo terus memutakhirkan data jumlah pemilih.

Data terakhir yang diupdate KPU Wajo, jumlah pemilih berkelanjutan pada April 2021 sebanyak 288.087 orang.

Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPU Wajo Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Andi Tenri Sampeang.

"Dalam kesempatan rapat koordinasi lalu, pada prinsipnya instansi terkait siap mendukung dan mendorong kerja-kerja inovasi KPU Kabupaten Wajo dalam memutakhirkan data pemilih berkelanjutan tahun 2021," katanya, Selasa (4/5/2021).

Meski demikian, Andi Tenri menyebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo tak bisa memberikan data by name by adress yang diminta.

"Namun (Disdukcapil) tetap bersikap terbuka untuk menyikapi Surat Edaran KPU terkait Pemutakhiran Data Berkelanjutan untuk dikoordinasikan kembali secara internal kelembagaan," katanya.

KPU Wajo terus menggalang para pemilih pemula usia SMA yang telah berusia 17 tahun ke atas.

"Kita juga berinovasi dengan terus menyentuh para pemilih pemula yang masih SMA," katanya.

Pemutakhiran data pemilih itu akan diupdate tiap bulan jelang Pemilihan Umum 2024 mendatang.

"Partai politik juga sebagai pengguna data pemilih KPU mengharapkan agar pemutakhiran data pemilih dilakukan secara baik, transparan dalam mewujudkan data pemilih yang akurat dan valid," katanya.

Sejauh ini, ada penambahan jumlah pemilih dibandingkan pada Pilkada 2018 lalu, 270.192 pemilih.

Pada Pemilu 2019 lalu, jumlah pemilih di Kabupaten Wajo mencapai 280.092.

Kini, pada April 2021 jumlah pemilih yang dicatat KPU Wajo mencapai 288.087 orang, dengan rincian jumlah pemilih perempuan 152.104 orang dan jumlah pemilih laki-laki 135.983.

"Kita akan terus mutakhirkan jumlah pemilih di Kabupaten Wajo," sambung Andi Tenri.

Rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan periode April 2021 lalu, dilakukan bersama Polres Wajo, Kodim 1406/Wajo, Bawaslu Wajo, Disdukcapil, Pengadilan Agama serta sejumlah partai politik.