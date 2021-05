Berbagi di Bulan Ramadhan, Kalla Beton Santuni Tiga Panti Asuhan di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Guna menjalin silaturrahmi dan berbagi di bulan penuh berkah, Kalla Beton baru saja menyambangi beberapa panti asuhan.

Dalam aksi sosial bertajuk 'More Than Just Sharing' ini, Kalla Beton memberikan santunan untuk tiga panti asuhan, yakni Panti Asuhan Raodatul Jannah, Panti Asuhan Al Muslimun Salam, dan Panti Asuhan Muhtadina.

Kegiatan ini merupakan inisiatif karyawan Kalla Beton untuk berbagi terhadap saudara-saudara yang ada di panti asuhan.

Seluruh karyawan dan jajaran direksi Kalla Beton ikut serta dalam menyukseskan kegiatan sosial ini.

Chief Operation Officer Kalla Beton, Syam’un Saebe, Selasa (4/5/2021) mengungkapkan bahwa di bulan Ramadhan yang masih dalam masa pandemi, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran akan indahnya kebersamaan.

Selain itu, Kalla Beton juga ingin berbagi sekaligus memberikan motivasi dan semangat berjuang mengejar mimpi kepada anak yatim.

Seluruh dana yang terkumpul dalam kegiatan santunan anak yatim ini berasal dari kontribusi seluruh karyawan Kalla Beton.

“Dalam momentum Ramadhan kali ini, kita harus banyak beribadah dan bersyukur, tak lupa juga harus memberikan santunan kepada sesama manusia. Makanya dalam kesempatan ini, Kalla Beton diberi kemampuan untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan," ungkapnya.

Kalla Beton menyiapkan sejumlah paket sembako untuk masing-masing panti asuhan.

Kegiatan ini diawali dengan berkumpul bersama di Wisma Kalla, kemudian bersama-sama menuju titik pertama yakni Panti Asuhan Raudhatul Jannah yang berada di Jl Sunu.