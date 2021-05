Beras Rp 45 Ribu per 5 Kg di Gelar Pangan Murah DKPn Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Ketahanan Pangan (DKPn) Provinsi Sulawesi Selatan melalui Pasar Mitra Tani atau Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Makassar, kembali menghadirkan pasar murah untuk sejumlah bahan pangan.

Kegiatan bertajuk Gelar Pangan Murah ini berlangsung selama dua hari, 5-6 Mei 2021 di halaman kantor DKPn Sulsel, Jl Dr Sam Ratulangi Makassar.



Ada sembilan bahan pangan yang dijual dengan harga lebih murah dari pasar umumnya.

Bahan pangan tersebut yakni beras, bawang putih, bawang merah, telur, cabe rawit, gula pasir, mintak goreng, daging ayam, dan daging sapi.

Kepala DKPn Sulsel Ir Fitriani MP mengatakan Gelar Pangan Murah ini untuk memudahkan warga mendapat bahan pangan bermutu dengan harga lebih murah menjelang Idul Fitri.

"Kami gelar jelang Idul Fitri karena sesuai pengalaman sebelumnya, bahan pangan cenderung mengalami kenaikan harga," kata Fitriani, Selasa (4/5/2021).

"Kami harap dengan Gelar Pangan Murah ini, warga terbantu mendapatkan pangan dengan harga lebih murah," sambungnya.

Fitriani membeberkan, Gelar Pangan Murah hanya terbuka selama dua hari.

"Setiap hari hanya melayani pelanggan selama dua jam setiap hari yakni pukul 10.00 hingga 12.00 Wita," bebernya.

Menurutnya, kesempatan baik ini sayang dilewatkan.

Adapun yang ditawarkan kepada masyarakat yakni Beras kemasan 5 kilogram dijual seharga Rp 45 ribu.

Kemudian, bawang putih Rp 20 ribu per kg, bawang merah Rp 20 ribu per kg, telur Rp 38 ribu per rak, cabe rawit Rp 10 ribu per kemasan, dan gula pasir Rp 12 ribu per kg.

Pasar Mitra Tani Makassar juga menyediakan minyak goreng seharga Rp 12 ribu per liter, daging ayam Rp 100 ribu per tiga ekor, dan daging sapi seharga Rp 100 ribu per kg.

Diketahui, Gelar Pangan Murah ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang diadakan oleh Pasar Mitra Tani Makassar pada 21-22 April 2021.

Sebagian besar pangan yang dijual dipasok langsung oleh petani dan perusahaan yang bermitra dengan Pasar Mitra Tani Makassar.