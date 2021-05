Spoiler Manga One Piece Chapter 1012 & Jadwal Rilis, Big Mom Bantu Tama Serang Ulti, Zoro Terluka

Kru Bajak Laut Topi Jerami. Berikut Spoiler One Piece 998: Luffy Capai Lantai 4 Onigashima, Chopper Mulai Membuat Penawar Virus

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut spoiler Manga One Piece chapter 1012 beserta jadwal rilisnya.

Ada juga link baca One Piece Chapter 1012 di dalam artikel ini.

Untuk link baca Manga One Piece Chapter 1012 sub Indo bisa Tribunners akses di Manga Plus.

Kru Bajak Laut Topi Jerami masih akan ditampilkan di manga One Piece chapter 1012.

Namun diakhir ada kabar buruk terkait penayangan di Weekly Shonen Jump atau di Manga Plus.

Manga One Piece chapter 1011 sudah rilis akhir sejak tanggal 25 April lalu.

Di chapter itu Sensei Oda membuat judul Balas Budi Sup Kacang Merah.

Berawal dari Big Mom yang sebelumnya jatuh berhasil kembali terbang ke Onigashima.

Meski tanpa Zeus, Big Mom bisa terbang menggunakan Prometheus yang berubah ke mode Hera.

Hal tersebut membuat Eustass Kid dan Killer yang mengejar Big Mom kaget.