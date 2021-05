Promo THR Spesial Informa, Beri Cashback hingga Extra Poin 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Momentum bulan suci Ramadhan, membuat salah satu pusat furniture dan aksesoris untuk hunian dan bisnis, yakni Informa kembali menyelenggarakan promo bertajuk THR Spesial.

Promo kali ini menghadirkan berbagai furnitur untuk kegiatan produktif di rumah dengan berbagai penawaran menarik, yang berlangsung di seluruh toko Informa di Indonesia hingga 9 Mei 2021.

Store Manager Informa, Hania Syarifuddin, Minggu (2/5/2021) menjelaskan bekerja atau menjalankan bisnis dari rumah menjadi tren yang berkembang sejak pandemi berlangsung.

Maka dari itu demi memanjakan konsumen Informa memberikan tambahan promo khusus Minggu ini.

Adapun tambahan promo pekan ini yakni extra diskon hingga 10 persen plus extra poin hingga 150 poin hingga cashback ACC 15 persen.

Extra diskon hingga 10 persen plus extra poin hingga 150 poin berlaku untuk all site kecuali LW Alam Sutera.

Mekanisme yang diberikan adalah khusus Member atau Bank Partner (BNI) mendapatkan extra 100 poin minimal belanja Rp 12 Juta.

Extra Diskon 5 persen plus extra 100 poin minimal belanja Rp 21 juta.

Extra Diskon 10 persen plus extra 150 poin minimal belanja Rp 29 Jjuta.

Promo tersebut berlaku untuk khusus produk furniture, transaksi harus lunas tidak boleh indent, no SR no Tugu, tidak boleh digabung dengan promo lain, sistem di Pos menggunakan trigger, data lock terlampir, Brief note extra poin terlampir.