Rukita Perkenalkan Kampanye Senyaman di Rumah

Rukita

Kiri-Kanan: Head of Customer Excellence Rukita, Junius Irtanto, Psikolog Klinis RSJ Sanatorium Dharmawangsa, Tara de Thouars, Head of Sales Rukita, Thomas, dan Erlangga Wisnuaji selaku moderator Moderator berfoto usai media briefing peluncuran kampanye Senyaman di Rumah via aplikasi Zoom, Jumat (30/4)