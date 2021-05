Nikmatnya Seafood Barbeque All You Can Eat, Menu Buka Puasa di Novotel Grand Shayla

TRIBUN-TIMUR.COM - Buat Anda yang ingin buka puasa bersama di Bulan Ramadhan ini, The Attic Sky Lounge Hotel Novotel Grand Shayla bisa jadi pilihan.

Karena selama bulan suci Ramadhan hotel bintang empat dibawah naungan AccorHotels ini menawarkan paket berbuka puasa dengan protokol kesehatan bertema Bersyukur dan Berbagi.

“The Attic Sky Lounge Berada di lantai tertinggi hotel di lantai 15, para tamu akan disuguhkan pemandangan spektakuler 360 derajat kota Makassar, " ujar Winaryo, Executive Asistant Manager Novotel Makassar.

Dengan harga Rp185 ribu nett per orang, pelanggan bisa menikmati 25 varian menu spesial aneka kuliner khas Nusantara, dipadukan dengan spesial Seafood Barbeque, aneka sambal khas buatan Novotel Makassar.

"Dan aneka tak’jil yang juga menjadi sajian spesial untuk menemani buka puasa anda, dan tentunya penerapan protokol kesehatan dan penerapan physical distancing," ujarnya.

Buka puasa ini menggunakan sistem all you can eat, di mana pengunjung bisa menikmati makanan sepuasnya, berkali-kali.

Selain seafood, sajian lainnya antar alain ada bakso dan spaghetti.

"Tema tahun ini kami mengangkat tema Bersyukur dan Berbagi. Sebagai ungkapan rasa syukur kami atas nikmat sehat di tengah pandemi yang sedang melanda dan sekaligus ajang untuk menyisihkan sebagian dari rezeki yang kami dapatkan kepada sesama yang membutuhkan dalam hal ini 2% dari pendapatan akan kami donasikan kepada Rumah Harapan Indonesia," tutup Winaryo.

Dan untuk masyarakat yang ingin berbuka puasa di rumah atau di kantor, Novotel Makassar Grand Shayla juga memiliki paket “Delivery Menu Ramadhan” menu yang di tawarkan juga beragam, seperti Nasi Ayam Goreng Cianjur, Nasi Cumi Hitam, Nasi Dendeng Suwir, Nasi Goreng Ikan Saus Padang, Mie Goreng Tuna Lada Hitam, Nasi Tempe Bakar, Rolled Tortilla, Nasi Goreng Merah.

Harganya Rp 45 ribu nett per porsi \ sudah mendapatkan menu makanan spesial dan gratis tak’jil serta minuman.

Semua menu ini dapat dipesan mulai pkl 08.00 – 20.00 dan akan diantarkan langsung ke kantor atau rumah Anda oleh tim Novotel Makassar sendiri. untuk pememesan minimal 5 (lima) porsi mendapatkan gratis pengantaran dengan jarak maksimum 5 km.(*)