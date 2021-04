SEDANG BERLANGSUNG 4 LINK Live Streaming Liga Europa Manchester United vs AS Roma - Nonton Live SCTV

Jadwal Liga Eropa antara Manchester United vs AS Roma leg 1 semi final digelar di Stadion Old Trafford, pada Jumat (30/4/2021) dini hari.

TRIBUN-TIMUR.COM - Saksikan pertandingan Leg 1 semi final Liga Eropa (Liga Europa) antara Manchester United vs AS Roma malam ini.

Live Streaming pertandingan semifinal Liga Europa antara Manchester United vs AS Roma bakal tayang di Live SCTV dan Live vidio.com.

Jadwal Liga Eropa antara Manchester United vs AS Roma leg 1 semi final digelar di Stadion Old Trafford, pada Jumat (30/4/2021) dini hari.

Laga Manchester United vs AS Roma bakal disiarkan langsung Live SCTV dan Live vidio.com, kick off pukul 02.00 WIB atau 03.00 Wita.

Manchester United (MU) menjamu AS Roma di leg 1 semi final Liga Eropa (Liga Europa) pada Jumat dini hari 30 April 2021.

Man United unggul dalam head to head (H2H) melawan AS Roma di kompetisi UEFA.

Dari enam pertemuan mereka, MU menang empat kali sedangkan AS Roma baru sekali menang.

Man United vs AS Roma, Liga Eropa (Kolase vidio/AFP)

Adapun MU dan AS Roma pernah satu kali bermain dengan hasil akhir seri alias imbang.

Berdasarkan jumlah gol, MU juga mendominasi dengan raihan 13 gol berbanding AS Roma yang baru mencetak 4 gol.

Penyerang AS Roma Edin Dzeko menyadari betapa timnya tidak difavoritkan pada pertandingan semifinal Liga Europa melawan Manchester United.

Edin Dzeko pernah merasakan mencetak gol ke gawang Manchester United.

Saat masih berseragam Manchester City, Edin Dzeko mencetak empat gol ke gawang Setan Merah.