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FOTO; Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Salurkan Wakaf Alquran di Makassar

Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, menyalurkan Wakaf Alquran secara simbolis di Masjid Terapung Amirul Mukminin Makassar

zoom-inlihat foto FOTO; Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Salurkan Wakaf Alquran di Makassar
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Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, menggelar penyaluran Wakaf Alquran secara simbolis di Masjid Terapung Amirul Mukminin Makassar, Kamis (29/4/2021). 

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, menyalurkan Wakaf Alquran secara simbolis di Masjid Terapung Amirul Mukminin Makassar, Kamis (29/4/2021).

Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menyalurkan wakaf Alquran ini bagi Pondok Tahfidz Ashabul Jannah Pesantren Hidayatullah Gowa, dan juga bagi Masjid Amirul Mukminin Makassar. 

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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
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