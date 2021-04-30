Tribun Foto
FOTO; Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Salurkan Wakaf Alquran di Makassar
Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, menyalurkan Wakaf Alquran secara simbolis di Masjid Terapung Amirul Mukminin Makassar
ist
Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, menggelar penyaluran Wakaf Alquran secara simbolis di Masjid Terapung Amirul Mukminin Makassar, Kamis (29/4/2021).
TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, menyalurkan Wakaf Alquran secara simbolis di Masjid Terapung Amirul Mukminin Makassar, Kamis (29/4/2021).
Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menyalurkan wakaf Alquran ini bagi Pondok Tahfidz Ashabul Jannah Pesantren Hidayatullah Gowa, dan juga bagi Masjid Amirul Mukminin Makassar.
Berita Terkait :#Tribun Foto
Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur